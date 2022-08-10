Şiddetli yağış ne kadar sürecek?

Yapılan uyarıların ardından İstanbulda yağış gece saatlerinde başladı. Yağış; Silivri, Çatalca, Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzünde etkili oldu. Boğaz hattı, Taksim, Mecidiyeköy, Sarıyer, Şişli ve Beykoz ise akşam saatlerinden itibaren yağış bekleniyor. Yağış hafta sonuna kadar etkili olacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan ise pazartesi gününe dikkat çekti. Daha şiddetli yağış beklendiğini söyleyen Çalışkan, sel ve su baskınları konusunda uyardı.

Haberler - NTV Haber 10.08.2022 - 13:35 | Son Güncelleme : 10.08.2022 - 13:59

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