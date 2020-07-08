Şiddetli yağış yine Bursa'yı vurdu

Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlı hava Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren aşırı yağış alan İnegöl'de birçok iş yeri ve evi su bastı. Yaklaşık 15 gün önce yine Bursa'da sel suları oluşmuş bir kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetmişti.

ntv.com.tr 08.07.2020 - 12:08 | Son Güncelleme : 08.07.2020 - 12:36

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