Sıfır Atık projesi 7 yaşında
Kaynakların verimli kullanımı, israfın önlenmesi, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 2017 yılında başlatılan "Sıfır Atık" projesinde 7 yıl geride kaldı. Projede bugüne kadar neler yapıldı, bundan sonraki hedefler neler? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Haluk Şahin Yazgı, NTV ekibinden Erce Tiren'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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