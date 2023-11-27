Sigara içmek için indi, kayan aracının altında can verdi: O anlar kamerada
İstanbul Üsküdar'da sigara içmek için aracından inen Fikret Elmas, el frenini çekmediği için indikten kısa bir süre sonra hareket eden otomobilini durdurmaya çalıştı. Aracının altında kalan Elmas, olay yerinde hayatını kaybetti. El freni çekilmeyen park halindeki otomobilin hareket ederek yokuş aşağı kaydığı anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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