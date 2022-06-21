Sığınmacıların güvenli bölgelere dönüşü

Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü için çalışmalar devam ediyor. O bölgelere taşınanlara istihdam sağlayabilmek için organize sanayi bölgeleri de kuruldu. NTV ekibin Çobanbey ve Azez'de yürütülen çalışmaları yerinde görüntüledi. (Haber: Gökhan Gerçek / Kamera: İbrahim Ateşoğlu)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.