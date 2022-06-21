Sığınmacıların güvenli bölgelere dönüşü

Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü için çalışmalar devam ediyor. O bölgelere taşınanlara istihdam sağlayabilmek için organize sanayi bölgeleri de kuruldu. NTV ekibin Çobanbey ve Azez'de yürütülen çalışmaları yerinde görüntüledi. (Haber: Gökhan Gerçek / Kamera: İbrahim Ateşoğlu)

Haberler - ntv.com.tr 21.06.2022 - 10:11 | Son Güncelleme : 21.06.2022 - 10:28

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