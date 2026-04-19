Siirt'te sel felaketi: Araçlar sulara kapıldı, hayvanlar telef oldu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle ilk belirlemelere göre yaklaşık 45 küçükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca yüzlerce hindi ve tavuk sel sularına kapılarak zarar gördü. . Çiftçiler, sel sularına kapılmaması için hayvanlarını evlerinin damlarına çıkardı. Selin etkili olduğu bölgelerde park halindeki ve yolda bulunan onlarca aracın da suya kapıldığı, bazı araçların ise sürüklenerek zarar gördüğü öğrenildi. Ekipler sabah saatlerinden itibaren bölgede çalışma başlatırken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.