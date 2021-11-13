Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar

İstanbul Beyoğlu’nda cep telefonunu çalan hırsızı polise şikayet eden genç, şikayetinden vazgeçmesi için hırsızın arkadaşları tarafından önce dövüldü ardından da zorla taksiye bindirilip kaçırıldı. Polis, gencin kaçırıldığı sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, olaya karışan 5 şüpheliyi yakaladı. 2 şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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