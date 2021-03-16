Sıkıştıran araçtan kaçmaya çalışırken TIR'a saplandı

Yalova’da başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan otomobil, park halindeki TIR’a saplandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 22 yaşındaki Hakan Yılmaz önce kendisini sıkıştıran otomobile çarptı, ardından da TIR’a saplandı. Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan gencin durumu ağır.
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ntv.com.tr 16.03.2021 - 12:40| Son Güncelleme : 16.03.2021 - 13:02
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