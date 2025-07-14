Sikorsky pilotu Hifa'ya el sallayınca sıcak görüntüler ortaya çıktı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde orman yangınına müdahale ederken baraj gölünden su alan Sikorsky tipi askeri helikopterin pilotu, 5 yaşındaki Hifa Sakarya'ya el salladı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen Hifa’nın babası Ahmet Serhat Sakarya, "Biz onlara el salladık. Onların da karşılık vereceğini tahmin etmiyorduk. Pilot el sallayınca kızım mutluluktan öpücükler atıp havalara zıpladı." dedi.
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