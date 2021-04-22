Silah, bıçak ve çekiçli yol verme kavgası kamerada

Ankara’da yol verme tartışması silah, bıçak ve çekicin kullanıldığı kavgaya dönüştü. İş yerini kapatıp evine giden esnaf T.Ş. ile taksici Y.K. yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Çevredeki esnafın da gürültüyü duyup olay yerine gelmesi üzerine taksici aracından bıçakla indi. Kalabalığın içinden biri silah, biri de çekiçle karşılık verdi. Bıçak darbeleriyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken taksi şoförü gözaltına alındı.

NTV 22.04.2021 - 10:34 | Son Güncelleme : 22.04.2021 - 11:00

DİĞER VİDEOLAR