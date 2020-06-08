"Silah tutukluk yapmasa ölecektim"

Derya Elbasan boşanmak istediği eşi tarafından silahla öldürülmek istendi. Tabancanın tutukluk yapmasıyla amacına ulaşamayan Erol Elbasan eşinin yüzüne silahının kabzasıyla defalarca vurdu. Öldüresiye dövülen kadın yaşadığı o dehşet anları anlattı.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber - DHA 08.06.2020 - 04:33| Son Güncelleme : 08.06.2020 - 04:52
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.