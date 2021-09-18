Silahla balyozla geldiler sigara çalıp kaçtılar

İstanbul Başakşehir'de gece yarısı şarküteriye gelen hırsızlar balyozla kırdıkları camdan içeri girip paket paket sigara çaldı. Şüphelilerden, biri elinde silahla arkadaşlarına gözcülük yaptı. İşyeri sahibinin hırsızlık ile ilgili şikâyetçi olması üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Polisin çalışması devam ediyor.

NTV 18.09.2021 - 16:18 | Son Güncelleme : 18.09.2021 - 16:25

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