Silahlı, çakarlı düğün magandası: Sosyal medyada paylaşınca yakalandı

İstanbul'da düğün konvoyundaki bir kişi, aracından inip kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtığı görüntüleri sosyal medyada paylaşınca yakalandı. Aracına sahte çakar taktığı da belirlenen Mehmet Çiltepe’ye bin 339 TL para cezası kesildi.

Haberler - ntv.com.tr 18.11.2021 - 12:05 | Son Güncelleme : 18.11.2021 - 12:19

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