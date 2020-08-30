Silahlı firari 4 saat sonunda teslim oldu

İstanbul Başakşehir'de dün akşam sıcak dakikalar yaşandı. Kesinleşmiş hapis cezası olan, hakkında 6 dosyadan yakalama kararı olan Mehmet Bağ, bekçilerin kaçarken, silahıyla ateş açtı. Bekçiler de uyarı ateşi yaptı. Binaya saklanan firari, müzakareci polislerin uzun ikna çabası sonrası teslim oldu.

NTV 30.08.2020 - 14:11 | Son Güncelleme : 30.08.2020 - 14:20

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