Silahlı firari 4 saat sonunda teslim oldu

İstanbul Başakşehir'de dün akşam sıcak dakikalar yaşandı. Kesinleşmiş hapis cezası olan, hakkında 6 dosyadan yakalama kararı olan Mehmet Bağ, bekçilerin kaçarken, silahıyla ateş açtı. Bekçiler de uyarı ateşi yaptı. Binaya saklanan firari, müzakareci polislerin uzun ikna çabası sonrası teslim oldu.
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NTV 30.08.2020 - 14:11| Son Güncelleme : 30.08.2020 - 14:20
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