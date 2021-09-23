Balat'ta sinemacıya saldırı: ''Can güvenliğimiz yok''

İstanbul Balat’ta sinemasal'ın kurucusu Enes Kaya silahlı saldırıya uğradı. Kaya, “Arkamdan eğilerek ilk önce dizime bir el ateş etti. Silah sesinin verdiği o korkuyla koşmaya başladım. Bu seferde vücuduma öldürmeye teşebbüs ederek 3 el ateş etti” dedi. Saldırıyı gerçekleştiren Recep Çetin ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
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NTV 23.09.2021 - 14:39| Son Güncelleme : 23.09.2021 - 14:57
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