Silahlı soyguncu dükkanı dışarıdan soydu

Gaziantep’te silahlı bir soyguncu, kuyumcuyu sokaktan soydu. Elindeki silahla vitrini kıran maskeli soyguncu, altınları alıp kaçtı. O sırada içeride oturan kuyumcu belinden silahını çıkarıp soyguncunun peşinden koştu, ancak yakalayamadı. Güvenlik kameralarının görüntülerinden takip edilen İ.E. evinde yakalandı. Ona yardım ettiği belirlenen kardeşi ise aranıyor.
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