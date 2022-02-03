Silahlı soyguncu dükkanı dışarıdan soydu

Gaziantep’te silahlı bir soyguncu, kuyumcuyu sokaktan soydu. Elindeki silahla vitrini kıran maskeli soyguncu, altınları alıp kaçtı. O sırada içeride oturan kuyumcu belinden silahını çıkarıp soyguncunun peşinden koştu, ancak yakalayamadı. Güvenlik kameralarının görüntülerinden takip edilen İ.E. evinde yakalandı. Ona yardım ettiği belirlenen kardeşi ise aranıyor.

Haberler - ntv.com.tr 03.02.2022 - 15:15 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 15:56

TÜRKİYE HABERLERİ