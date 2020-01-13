Silivri'deki deprem ne anlama geliyor? (Büyük depremin habercileri mi?)

İstanbul'da yaşanan 4,7'lik deprem, paniğe yol açtı. Depreme kimi evinde kimi işyerinde yakalandı. Vatandaşların depremden kaçış anları kameralara yansıdı. Uzmanlara göre İstanbul Silivri'de 3.5 ay arayla yaşanan iki deprem, adım adım yaklaşan büyük depremin habercisi. İşte ayrıntılar... (Haber: Korhan Varol Kamera: Önder Gündoğdu, NTV Haber)

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