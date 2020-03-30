Silivrili fırıncıdan örnek davranış (İşten çıkartılanlara ekmek ücretsiz)

Corona virüs salgını nedeniyle işine gidemeyenler, işini kaybedenler için toplumsal dayanışma önemli. İstanbul Silivri'de fırıncı kardeşler örnek bir davranış sergiledi. İşsiz kalanların ekmeklerini bir ay boyunca, ücretsiz olarak karşılayacaklar.

NTV 29.03.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 30.03.2020 - 12:05

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