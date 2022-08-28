Silopi’de taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi
Şırnak’ın Silopi ilçesinde genç bir kıza tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliye linç girişimini polis önledi. İddiaya göre 19 yaşındaki R.S. sokakta yürürken 34 yaşındaki İ.Ç.’nin sözlü tacizine uğradı. Genç kızın bağırması üzerine çevredekiler şüpheliyi yakalarak dövmeye başladı. R.S.’nin akrabalarının da olay yerine gelmesi üzerine ortalık savaş alanına döndü. Kalabalığın elinden polis tarafaından kurtarılan şüpheli, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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