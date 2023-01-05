Simit fırınında gezinen fare kameraya yansıdı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir simit fırının vitrininde fare gezmesi üzerine zabıta müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Fırına, "hijyen kurallarına uyulmadığı" gerekçesiyle bin 295 lira idari para cezası kesilirken, eksiklerin giderilmesi için de 15 gün süre verildi.
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