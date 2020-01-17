Simit satan çocuk bayide ara verip oyuna daldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, başında simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oyun oynayan çocuğun görüntüleri sosyal medyada dün çok izlenenler arasındaydı. Kısa süreliğine simit satmaya ara verip, telefon bayisine giren çocuk, bir yandan simitleri düşürmemeye çalışırken bir yandan da oyununu sürdürdü. Dakikalar sonra kendisini görüntüleyen kişiyi fark eden simitçi çocuk, yeniden sokaklara döndü. İşte o görüntüler...
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