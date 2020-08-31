Simitçinin numarası ortaya çıktı

Bir yana kendisi düşüyor, bir yana da tepsiyle taşıdığı simitleri... Yerde fenalık geçiriyormuş gibi numara yapıp duyguları istismar ediyor, bu şekilde para topluyor. İzmir'de ortaya çıkan dolandırıcılar aynı numarayı birkaç kez, yakın yerlerde yapınca numaralarının ortaya çıkması uzun sürmedi.

NTV 31.08.2020 - 10:55 | Son Güncelleme : 31.08.2020 - 11:11

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