Simitçinin numarası ortaya çıktı

Bir yana kendisi düşüyor, bir yana da tepsiyle taşıdığı simitleri... Yerde fenalık geçiriyormuş gibi numara yapıp duyguları istismar ediyor, bu şekilde para topluyor. İzmir'de ortaya çıkan dolandırıcılar aynı numarayı birkaç kez, yakın yerlerde yapınca numaralarının ortaya çıkması uzun sürmedi.
Abone ol
Paylaş
NTV 31.08.2020 - 10:55| Son Güncelleme : 31.08.2020 - 11:11
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.