Sinan Aygün'den rüşvet iddiasıyla ilgili açıklama: 25 milyon lira okul bedeli olmaz
Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara'daki rüşvet tartışmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Tartışılan inşaatı belediyeden alınan ruhsata göre yaptığını söyleyen Aygün, haksız rant elde ettiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Sinan Aygün, kendisinden 25 milyon lira istendiği iddiasını tekrarlayarak "Bu kadar para okul bedeli olamaz" dedi.
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