Sınav günleri uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları
Gündem, önümüzdeki iki hafta sonunda Türkiye genelinde yapılacak sınavlar... Yarın yapılacak Liseye Geçiş (LGS) ve haftaya düzenlenecek üniversite sınavları (YSK) için virüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Bu tarihlerde sınırlı sokak kısıtlamaları yapılacak. Kısıtlamaların saat ve şartlarını İçişleri Bakanlığı açıkladı.
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NTV 19.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 19.06.2020 - 10:13
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