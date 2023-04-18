Sinem Çiçek'in şüpheli ölümü: Telaşla koştuğu anlar ortaya çıktı
İzmirde iş görüşmesi için evden çıkıp geri dönmeyen ve bir gün sonra bulunduğu hastanede yaşamını yitiren 18 yaşındaki Sinem Çiçekin son görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan önce Cem A.nın evinin sokağındaki kameraya yansıyan görüntülerde, Çiçekin sokağın başından sonuna kadar telaşla koştuğu görüldü.
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