Sinema oyuncusu Nuri Alço Haliç'te intihar girişiminde bulunan genci engelledi
İstanbul Haliç Köprüsü’nde bir gencin intihar girişimde bulunduğunu gören vatandaşlar, olay yerinde toplandı. O sırada köprüden aracıyla geçerken kalabalığı ve gencin intihar ettiğini fark eden Nuri Alço da otomobilden inerek yardıma koştu. Vatandaşların ‘yapma’ ikazlarını göz ardı eden genç ile konuşmaya başlayan Nuri Alço uzun uğraşlar sonucu demir korkulukların öbür tarafında bulunan genci ikna etti. Olay yerinde bulunanların yardımıyla köprünün üzerine çıkarılan genç, ardından Nuri Alço’ya sarıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- intihar
- N-Life
- İstanbul
- N-Life Magazin
- Video