Sınıra bir sahra hastanesi daha

Türkiye'nin doğusundaki ülkelerde corona vürüs vakalarının görülmesi üzerine, sınır kapılarında da önlemeler alınmaya devam ediyor. Termal kameralardan geçen ve ateş ölçümü yapılanlar pasaport kontrollerinin ardındna kapılardan geçiş yapıyor.
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NTV 04.03.2020 - 09:55| Son Güncelleme : 04.03.2020 - 10:35
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