Sınıra jiletli tel çekip siper kazıyorlar (Göçmene karşı savaş gibi hazırlık)
Sığınmacılar Avrupa'ya gitmek istiyor, orantısız güç kullanmaktan çekinmeyen Yunan güvenlik güçleri ise önlemleri artırdıkça artırıyor. Edirne'de sınıra jiletli teller çektiler. Bununla da yetinmeyip siper kazmaya da başladılar. Daha fazlası da var. Tüm olumsuzluklara rağmen sınırda bekleyen sığınmacıların sayısı ise her geçen saat artıyor. İşte o görüntüler...
Abone ol
Paylaş
NTV 11.03.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 11.03.2020 - 10:28
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.