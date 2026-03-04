Sınırda operasyon! Türkiye’ye sokulmak istenen 3 kilo 190 gram kokain ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, M.Y. (30) idaresindeki tırın Danimarka'dan yüklediği buzdolabı ve çamaşır makinelerini Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşıdığı öğrenildi. Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye gelmek isteyen tır şoförüne park alanında paket verildiği iddia edildi. Bunun üzerine araç, x-ray taramasına sevk edildi. Burada tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine sürücü kabini mercek altına alındı. Narkotik köpeği eşliğinde kabinde yapılan incelemede, toplam 3 kilo 190 gram ağırlığında kokain bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 293 bin 583 euro olduğu belirtildi.

Yapılan ön soruşturmada, kokainin bir tır park alanında sürücüye teslim edildiği ve Türkiye'ye sevk edilmesinin planlandığı tespit edildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 58 yaşındaki Türk vatandaşı K.A. da yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde sürdüğü bildirildi.