Sinop’ta afet getiren tomruklar hala dere yatağında
Sinop’ta 10 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin üzerinden 3 ay geçti. Köprülerin altını tıkayarak taşkını kuvvetlendiren tomruklar, bölge halkını tedirgin ediyor. Vatandaşlar, tomruk depolarının dere yatağından kaldırılmasını istiyor.
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