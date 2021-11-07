Sinop’ta afet getiren tomruklar hala dere yatağında

Sinop’ta 10 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin üzerinden 3 ay geçti. Köprülerin altını tıkayarak taşkını kuvvetlendiren tomruklar, bölge halkını tedirgin ediyor. Vatandaşlar, tomruk depolarının dere yatağından kaldırılmasını istiyor.

Haberler - NTV 07.11.2021 - 12:26 | Son Güncelleme : 07.11.2021 - 12:43

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