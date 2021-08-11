Sinop'ta sel evi böyle yıktı (NTV WhatsApp hattı görüntüsü)
Sinop’ta etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana geldi. Sel sırasında bir evin çökme anı cep telefon kamerasıyla kaydedildi. NTV WhatsApp hattına ulaşan görüntülerde, evin sele kapılarak nasıl yıkıldığı görülüyor. Ayancık karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle bölge ulaşıma kapanmış durumda... Mahsur kalanlar helikopterle güvenli bölgelere taşınıyor.
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NTV 11.08.2021 - 12:16| Son Güncelleme : 11.08.2021 - 12:28
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