Sinop'ta yokuş aşağı kayan bebek arabası bahçeye düştü
Sinopta bir kadının markete girerken yol kenarına bıraktığı bebek arabası, yokuşta hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı hızla ilerleyen bebek arabası, bir binanın istinat duvarından beton zemine düştü. Bebek arabasındaki küçük çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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NTV Haber - DHA 15.09.2021 - 08:14| Son Güncelleme : 15.09.2021 - 08:24
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