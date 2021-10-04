Sinop’taki sel felaketinden yeni görüntü: Köprünün yıkıma anı kamerada
Sinop’ta 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sinop’un Türkeli ilçesi ile Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesini birbirine bağlayan köprünün yıkılışını, bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, Çatalzeytin Köprüsü’nün bir bölümünün saniyeler içinde sel sularına kapıldığı görülüyor. Ve görüntüleri kaydeden kişi ‘‘Köprü yıkılıyor, uzaklaşın oradan’’ diye bağırarak etraftakileri uyarmaya çalışıyor.
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ntv.com.tr 04.10.2021 - 09:49| Son Güncelleme : 04.10.2021 - 09:56
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