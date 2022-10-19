Sinyalsiz dönen araca korna çaldı, 4 kişiden dayak yedi

Antalya’da sinyal vermeden U dönüşü yapan sürücüye korna çalan Halil Mert, araçtan inen dört kişi tarafından dövüldü. Olaydan önce kızını okula bıraktığını anlatan Mert ‘‘Hakaretler, küfürler yağdırdılar. Canımı zor kurtardım. Bayılmışım, gözümü hastanede açtım. Bir an önce yakalanamalarını istiyorum’’ dedi.

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