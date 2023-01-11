Siparişi teslim etti, Mozart'ın Türk Marşı'nı çaldı
Özel bir firmada kuryelik yapan Muharrem Can İncirli'nin piyano çaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Sipariş teslimatı yaptığı yerde izin istedikten sonra piyanonun başına geçen kurye, Wolfgang Amadeus Mozart’ın Türk Marşı’nı çaldı. O anları cep telefonuyla kaydeden bir kişinin sosyal medyadan paylaştığı görüntüler binlerce kez izledi. Kurye firmasının kurucusu Nazım Salur da gündem olan video ile ilgili açıklama yaparak ''Bravo, arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Şirkete davet ettik'' dedi.
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