Siren, anons ve kornaya rağmen ambulansın önünden çekilmedi
Antalya’da bir tur aracının sürüsücü, yeni doğan bebeği hastaneye nakleden ambulansa yol vermedi. Ambulas şoförü defalarca ‘‘818 yolu aç’’ diye anons yapıp siren çaldı, hatta kornaya bastı. Ancak midibüs sürücüsü tüm uyarılara rağmen ambulansa yol vermedi.
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