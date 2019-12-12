Şırınga çikolatadan bir ölüm daha: 7 yaşındaki Umut'un annesi yaşadıklarını anlattı

Ankara'da 7 yaşındaki Mert'in şırınga çikolatadan hayatını kaybetmesi sonrası bir üzücü haber daha geldi. Diyarbakır’da şırınga çikolatanın kapağı boğazına kaçan 7 yaşındaki Umut, 9 günlük yaşam müdaledesinde hayata tutunamadı. Yaşadıkları olay anı Umut'un annesi NTV ekranlarına anlattı.

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