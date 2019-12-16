Şırıngalı çikolatadan ölen Mert Köksal'ın yeni görüntüleri (İlk müdahaleyi yapan doktor anlattı)
Ankara’da 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mert şırınga şeklindeki çikolatayı yerken fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Mert’in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ilk olarak Mert'in, okul koridorunda boğazını tutarak Okul Müdür Yardımcısının odasına yöneldiği, odada kimse olmayınca koridorda bulunan Sıddık Kalender okul görevlisinin yanına koştuğu görüldü. Görüntünün devamında, görevlinin diğer öğrencilerin gözleri önünde yere yığılan Mert'e müdahalesi ve Mert'in götürüldüğü sağlık ocağından sedyeyle ambulansa taşınması yer alıyor. Öte yandan Mert’e ilk müdahaleyi yapan doktor, "Bana geldiğinde epilepsi krizi geçirdiği söylendi” dedi.
16.12.2019 - 14:29| Son Güncelleme : 16.12.2019 - 14:46
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