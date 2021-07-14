'Şirinler' çetesine operasyon: Kafeste tutulan 2 kişi böyle kurtarıldı

Adana’da ‘Şirinler’ çetesi olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda, çelik kafeste esir tutulan iki kişi kurtarıldı. Adana’nın yanı sıra Antalya, Mersin ve Ankara’da 43 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 39 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda ruhsatsız 10 tabanca, 16 av tüfeği, 122 bin TL para, toplam değerleri 1 milyon 150 bin TL olan çek ve senet, 1 F serisi Amerikan Doları ve polis üniforması ele geçirildi.

ntv.com.tr 14.07.2021 - 13:22 | Son Güncelleme : 14.07.2021 - 13:31

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