Sirkeci'de yayayla motosiklet çarpıştı

İstanbul Sirkeci'de karşıdan karşıya geçmek için tramvay yoluna giren yayayla motosikletli çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü tramvayın geçtiği sırada yola düşerek kafasını demir bariyere çarptı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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