Şırnak-Hakkari kara yoluna çığ düştü
15.03.2026 15:20
AA
Şırnak-Hakkari kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Şırnak-Hakkari kara yolunun Suvara Kutra bölgesine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği olayda ekiplerce mahsur kalan otobüsteki 40 yolcunun kurtarılması için çalışma yürütülüyor. Öte yandan, çığ tehlikesine karşı dün yolun ulaşıma kapatıldığı uyarısının yapıldığı öğrenildi.