Şırnak'ta iki askerin şehit olduğu kaza anı

Şırnak-Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkiinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesiyle 2 askerin şehit olduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önündeki araçları sollayan sürücü, virajı dönerken otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Kontrolden çıkan otobüs de şarampole devriliyor.

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