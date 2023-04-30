Şırnak'ta iki askerin şehit olduğu kaza anı

Şırnak-Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkiinde askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesiyle 2 askerin şehit olduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önündeki araçları sollayan sürücü, virajı dönerken otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Kontrolden çıkan otobüs de şarampole devriliyor.
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