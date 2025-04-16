Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı rahatsızlığın ayrıntılarını uzmanı anlattı
DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, kalbine giden ana damardaki yırtılma nedeniyle hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. DEM Parti'den yapılan açıklamada ameliyatın öngörülen şekilde devam ettiği belirtilirken Önder'in yaşadığı rahatsızlığın ayrıntılarını Kalp damar cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez NTV yayınında değerlendirdi.
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