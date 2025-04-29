Şişli'de 8 katlı binada yangın
İstanbul Şişli'de 8 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Halide Edip Adıvar Mahallesi Akar Caddesi'ndeki 8 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı dairede bulunan bir kadın ile 3 çocuğu çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Anne ve çocukları, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak tedbir amaçlı sağlık durumları kontrol edildi.
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