Şişli'de büfeciye silahlı saldırı kamerada: Adres sorma bahanesiyle vurdu
İstanbul Şişli'de bir büfeci masayı temizlediği esnada saldırgan iki müşterisi tarafından adres sorma bahanesiyle silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralar tarafından görüntülenirken, yaralı büfeci can havliyle saldırganları kovaladı. Büfecinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Hiç kimseyle husumeti olmadığına dair ifade veren büfeci, saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi.
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