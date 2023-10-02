Şişli'de feci kazalar kamerada: Metrelerce sürüklenip, taklalar attı
İstanbul Şişli'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir motosikletliye otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle önce havaya savruldu ardından kafasını kaldırıma çarparak yaralandı. Başka bir sokakta ise bir araç sürücüsü dönüş yapmak isterken çevre kontrolünü unutunca diğer şeritten gelen motosikletliye çarptı. Metrelerce sürüklenen motosikletli yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Kazalar kameralar ile görüntülendi.
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