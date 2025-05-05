Şişli'de kadın cinayeti | Cinayete tanık olan oyuncu Nur Sürer o anları anlattı
İstanbul'da bir kadın kendisini kaçırmak isteyenlere direnince sokak ortasında öldürüldü. Cinayet zanlıları, polis tarafından gözaltına alınırken ünlü oyuncu Nur Sürer de o anların tanıkları arasındaydı.
Önce iki el silah sesi duyduğunu anlatan Sürer, "Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. Çığlık seslerini benim komşum duymuş. Arkasından ateş etmişler sonra yere düşünce iki el kafasına silahla ateş etmiş." diye konuştu.
Sürer, "Kadın öldürmek çok kolaylaştı. Günde 2 tane kadın öldürülüyor ve ben de böyle bir şeye tanık olduğum için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.
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