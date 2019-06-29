NTV

Şişli'de sinir krizi geçiren kadın otomobilini parçaladı
29.06.2019 - 12:58

İstanbul Şişli'de sinir krizi geçiren bir kadın kendini kaybederek aracını parçaladı. O anlar kameralara yansıdı. İddialara göre, dün akşam saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir dişçiye gelen bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirerek kendini kaybetti. Caddeye inen kadın, birden otomobilini tekmelemeye başladı. Tekmelerle yorulan kadın daha sonra kopardığı silecekle aracının camlarını kırdı. Hızını alamayan öfkeli kadın otomobilin dikiz aynaları da parçaladı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlarında üzerine yürüyen öfkeli kadın bir süre sonra yere yığıldı.

Diğer Videolar

tümünü göster
d8467aae7dbfff11baef81ad920ca7fd.jpg

Boğaz'da facianın eşiğinden dönüldü

 28.06.2019 - 20:44
bursa.jpg

Bursa'da rüzgar çatıdaki ustayı uçurdu

 28.06.2019 - 16:20
5d16050b7af507148c825c69.jpg

Giresun'da denizde can pazarı kamerada

 28.06.2019 - 16:16
ordu zambak.jpg

Koparmanın cezası 60 bin TL

 28.06.2019 - 08:32

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP