Şişli’de taciz iddiası: Peşinden koşup yakaladı

İstanbul Şişli’de bir kadın, iddiaya göre metro çıkışında kendisini taciz eden adamın peşinden koşarak yakalanmasını sağladı. Kadının bağırması üzerine çevreden koşanlar adamı yakalayarak dövdü. O anları cep telefonuyla kaydeden kadının ‘‘Vurmayın, polisi arayın’’ dediği duyuluyor. Şüpheli A.A. polisteki ilk ifadesinde kadına yanlışlıkla dokunduğunu sonra da panikleyip kaçtığını söyledi.
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DHA 29.05.2022 - 13:13| Son Güncelleme : 29.05.2022 - 13:29
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