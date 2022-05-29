Şişli’de taciz iddiası: Peşinden koşup yakaladı

İstanbul Şişli’de bir kadın, iddiaya göre metro çıkışında kendisini taciz eden adamın peşinden koşarak yakalanmasını sağladı. Kadının bağırması üzerine çevreden koşanlar adamı yakalayarak dövdü. O anları cep telefonuyla kaydeden kadının ‘‘Vurmayın, polisi arayın’’ dediği duyuluyor. Şüpheli A.A. polisteki ilk ifadesinde kadına yanlışlıkla dokunduğunu sonra da panikleyip kaçtığını söyledi.

Haberler - DHA 29.05.2022 - 13:13 | Son Güncelleme : 29.05.2022 - 13:29

TÜRKİYE HABERLERİ