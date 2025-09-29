Şişli'de trafik tartışmasında kadın avukatın aracını yumrukladı
Şişli'de D-100 Karayolu’nda iddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan avukat Zühre Dilşat L. ile motosikletli H.A. arasında yol verme tartışması çıktı. Motosikletli, aracın camına vurunca kadın sürücü cep telefonuyla yaşananları kayda aldı. Bunu gören motosiklet sürücüsü de cep telefonuyla kayıt almaya başladı.
Birbirlerini kaydettikleri sırada motosikletli, "İndir camı birşey diyeceğim" diyerek kadın avukatın aracına yumruk attı.
- Kavga
- Şiddet
- İstanbul Şişli